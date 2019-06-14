Еврокомиссия не выявила иностранной кампании по дезинформации против выборов в ЕП

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Европейская комиссия (ЕК) "не выявила системной иностранной кампании по дезинформации против выборов в Европарламент" (ЕП) 23-26 мая, но обнаружила "одну тысячу случаев дезинформации" и приписала значительную их часть "источникам в России". Об этом говорится в опубликованном в пятницу докладе Еврокомиссии по дезинформации.

Над его подготовкой пять месяцев работали два гендиректората ЕК во главе с еврокомиссаром по вопросам юстиции, потребительской политики и гендерного равенства Верой Юровой и еврокомиссаром по Союзу безопасности ЕС Джулианом Кингом.

"В настоящий момент имеющиеся доказательства не позволяют идентифицировать специальную трансграничную кампанию по дезинформации, которая была бы нацелена на выборы", - говорится в докладе.

"Однако была зафиксирована [с начала января] одна тысяча случаев дезинформации от источников в России", - сообщила Юрова на пресс-конференции в Брюсселе, представляя документ. "Результаты этого доклада будут представлены саммиту ЕС", - добавила она.