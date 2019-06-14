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Кризис на Украине

Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР

Роману Лягину инкриминируется государственная измена

КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу сообщил о задержании бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики Романа Лягина.

"Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины задержали руководителя "Центральной избирательной комиссии ДНР", который в мае 2014 года организовывал и проводил так называемый референдум ДНР. Гражданину Лягину инкриминируется государственная измена", - написал он на странице в Facebook. Подробностей об обстоятельствах задержания Луценко не раскрыл.

В апреле 2016 года в администрации главы ДНР сообщали, что Лягин освобожден от должности председателя ЦИК в связи с халатным отношением к исполнению обязанностей. В администрации также заявили, что Лягин систематически нарушал трудовую дисциплину и занимался деятельностью, выходящей за рамки возложенных на него функций, в том числе с целью личного обогащения.

Пять лет назад в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на территориях Донбасса, подконтрольных украинским силовикам, состоялся референдум о самоопределении. Явка в Донецкой области составила 75%. "За" самоопределение ДНР проголосовали 89,7% участников референдума. На следующий день, 12 мая 2014 года, был провозглашен государственный суверенитет Донецкой народной республики.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЛуценко, Юрий Витальевич
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