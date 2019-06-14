Президент Молдавии высоко оценил роль США в урегулировании кризиса в стране

КИШИНЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что США сыграли важную роль в урегулировании политического кризиса в стране. Об этом он заявил в пятницу вечером в эфире телеканала "РТР - Молдова".

"Надо признать, что роль США в этой ситуации очень велика. Мы и вчера, и сегодня встречались с послом [США в Кишиневе] Дереком Хоганом, я открыто сказал, что готов полететь в Вашингтон и честно озвучить свою позицию: я готов работать с новым правительством, нет никаких закулисных игр", - сказал Додон. По его словам, Молдавии повезло с американским послом, который способствовал улучшению двусторонних отношений.

Додон также сообщил, что марш в поддержку новой власти Молдавии состоится, несмотря на отставку прежней.

"Марш и мирный митинг все равно состоятся, хотя есть вопросы по его проведению. Я думаю, что его нужно проводить как марш победы и как элемент давления, чтобы Конституционный суд пересмотрел свои решения", - сказал Додон. Он подчеркнул, что организаторы соберутся в субботу и решат, как и где проводить демонстрацию.

Политический кризис в Молдавии близок к разрешению после того, как в пятницу вечером бывшая правящая Демократическая партия Молдовы (ДПМ) заявила о переходе в оппозицию, отставке прежнего кабинета Павла Филипа, но при этом бывшая не признала правительство Майи Санду. Как сообщил корреспонденту ТАСС информированный источник в партии, это решение было принято после визита в офис партии посла Хогана. По словам собеседника агентства, лидеры демократов до последнего надеялись на поддержку Вашингтона в противостоянии с президентом, парламентом и правительством Санду, но не получили ее. Как сообщают молдавские СМИ, во многом эти переговоры были связаны с предоставлением гарантий для лидера ДПМ, олигарха Владимира Плахотнюка. Премьер Санду ранее заявила, что он предстанет перед законом за "узурпацию власти" и многочисленные преступления.

Кризис в Молдавии начался 8 июня, когда поддерживающая президента Партия социалистов (ПСРМ) договорилась с блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет ДПМ. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с Санду, которая является одним из лидеров Acum. Сразу после этого ДПМ обратилась в КС, который объявил эти решения неконституционными. Судьи отстранили Додона от обязанностей президента, чтобы и. о. премьера и член ДПМ Филип подписал указ о роспуске парламента вместо него. Додон расценил это как попытку узурпации власти и отменил указ Филипа.

ЕС, Россия, США, Великобритания и ряд других стран выразили поддержку парламенту Молдавии и решениям, которые приняли депутаты. Однако лидеры ДПМ привезли в Кишинев своих сторонников из регионов, которые заблокировали входы в правительство и другие госучреждения, что спровоцировало двоевластие и политический кризис в стране.