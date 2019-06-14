Эксперт: нет ясности, поддерживает ли вся разведка США вывод о ядерных испытаниях РФ

ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов, Дарья Ряжских/. Вывод Пентагона о том, что Россия в последние годы осуществляла ядерные испытания в нарушение собственного моратория и взятых на себя международных обязательств, возможно, разделяется далеко не всем разведывательным сообществом США. Такое мнение выразил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС директор информационных проектов, касающихся ядерной сферы, в Федерации американских ученых (ФАУ) Ганс Кристенсен, комментируя новое заявление Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США.

"Изначальному заявлению директора РУМО (генерал-лейтенанта Роберта Эшли - прим. ТАСС) был оказан (многими неправительственными экспертами в разных странах и должностными лицами России - прим. ТАСС) определенный отпор. Поэтому второе заявление, как представляется, призвано подкрепить его [Эшли] утверждение", - сказал датчанин Кристенсен, который с 1991 года живет и работает в США.

"Новое заявление гласит, что оно поддерживается разведывательным сообществом [США в целом]. Однако неясно, содержит оно ссылку на скоординированную оценку директора Национальной разведки [США] или на выводы других частей [американского] разведывательного сообщества", - подчеркнул Кристенсен.

"Кроме того, неясно, когда были осуществлены эти [предполагаемые] испытания и насколько существенными были мощности взрывов", - продолжал эксперт. Федерация американских ученых, в которой он состоит, основана в 1945 году участниками так называемого Манхэттенского проекта по созданию атомной бомбы. Сейчас эта внепартийная некоммерческая организация занимается вопросами нераспространения оружия массового уничтожения, ядерного разоружения и глобальной безопасности.

"Если Россия действительно производила испытания, сопровождавшиеся взрывами какой бы то ни было мощности, это стало бы нарушением не только Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), но и собственных гарантий Москвы, которая считает, что ДВЗЯИ запрещает любые взрывы независимо от того, насколько они являются незначительными, - убежден Кристенсен. - Такой акт был бы чрезвычайно безответственным и укрепил бы позиции тех лиц в администрации США, которые стремятся откатить назад соглашения в сфере контроля над вооружениями".

Новая интерпретация старых данных?

Как заявил со своей стороны корреспонденту ТАСС руководитель вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл, его не удивляет отказ РУМО сообщить, на что опираются утверждения о возобновлении Россией ядерных испытаний. "Не удивлен, что они не прояснили, опирается их оценка на новую разведывательную информацию или нет. Считаю, что это новая интерпретация старых данных", - отметил авторитетный специалист.

Ассоциация, которую он возглавляет, была основана в 1971 году. Она базируется в Вашингтоне. Это одна из самых известных американских неправительственных организаций, ратующих за укрепление международных режимов нераспространения и разоружение.

Обвинения со стороны военной разведки США

В четверг РУМО распространило письменное заявление, в котором утверждалось, что Россия, по мнению правительства США, "включая разведывательное сообщество, <...> производила испытания ядерных вооружений, которые привели к ядерным взрывам". Этот документ был подготовлен в развитие высказываний Эшли, который 29 мая утверждал на семинаре в Гудзоновском институте в Вашингтоне, что Россия, как полагают США, "вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания тем образом, который соответствует стандарту нулевой мощности".

В аппарате директора Национальной разведки США Дэниела Коутса корреспондента ТАСС отказались давать комментарии на данную тему. Там не стали уточнять, отражает ли новое заявление РУМО общее заключение американского разведывательного сообщества. Коутс официально считается координатором деятельности всех 16 американских разведывательных ведомств.

Реакция Москвы

Россия категорически отвергла выводы, которые огласил Эшли. Глава МИД России Сергей Лавров 31 мая назвал их бредовыми домыслами. Мораторий на ядерные испытания действует в России уже почти 30 лет. Последнее такое испытание было проведено на полигоне на Новой Земле 24 октября 1990 года. Кроме того, в 2000 году Россия ратифицировала ДВЗЯИ.

Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний ранее сообщила ТАСС, что ее специалисты не фиксировали нештатных событий в России, а системы мониторинга ядерных испытаний работают в обычном режиме. Исполнительный секретарь комиссии Лассина Зербо заверил 31 мая в интервью газете Guardian, что нет никаких свидетельств, подкрепляющих нынешние обвинения США в адрес России.