Турция выступила против шагов по изменению статуса Иерусалима

ДУШАНБЕ, 15 июня. /ТАСС/. Турция выступает против шагов по изменения статуса Иерусалима. С таким утверждением выступил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе.

"Мы предпринимаем активные действия по палестинскому вопросу и отвергаем политику свершившегося факта в отношении Иерусалима. Мы продолжим наши усилия в рамках стамбульского процесса", - подчеркнул он.

Турецкий лидер также коснулся ситуации в Сирии. "Мы приняли на своей территории 4 млн сирийских беженцев. Нами были достигнуты определенные успехи в проведении трансграничных операций против террористических организаций. Мы обезопасили регионы [в Сирии], куда смогли вернуться беженцы. Турция ведет борьбу с "Даиш" (арабское название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС), [курдскими формированиями] "Силы народной самообороны" и Рабочей партии Курдистана, которые представляют угрозу для будущего Сирии", - сообщил Эрдоган.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

На данный момент только США и Гватемала имеют посольства в Иерусалиме (с 14 мая и 16 мая 2018 года соответственно), а открытие американского диппредставительства привело к резкому усилению массовых акций сопротивления палестинцев и многочисленным протестам в арабских странах. Третьим государством, которое перенесло посольство из Тель-Авива, стал Парагвай. Однако позднее руководство этой латиноамериканской страны решило вернуть его обратно в Тель-Авив. О возможности признания Иерусалима столицей Израиля и переноса в этот город посольств заявляли власти Австралии, Бразилии и Чехии.