Лидеры стран СВМДА утвердили декларацию, направленную на всеобъемлющее сотрудничество

ДУШАНБЕ, 15 июня. /ТАСС/. Лидеры стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии утвердили декларацию по итогам саммита в Душанбе. Документ содержит заявление сторон об установлении сотрудничества в решении международных проблем экономического. социального, культурного и гуманитарного характера.

Согласно документу, страны СВМДА поддерживают принцип невмешательства во внутренние и внешние дела государств, "в том числе с целью смены законных правительств". Страны объединения заявляют о приверженности поддержанию и укреплению мира и стабильности, обеспечению мирного разрешения споров без применения силы и угрозы силой. СВМДА, указывается в декларации, должно играть большую роль "в продвижении равной и неделимой безопасности и общего развития, основанных на едином понимании, достигнутом к настоящему времени в Азии".

Стороны выступили с осуждением любых форм пропаганды идеологии терроризма, экстремизма, сепаратизма и религиозной нетерпимости, выступили за всеохватывающий процесс урегулирования ситуации в Афганистане.

Кроме того, согласно декларации, страны СВМДА намерены принять меры, направленные на более эффективную и действенную борьбу со всеми видами коррупции в странах объединения, "в том числе путем повышения прозрачности, честности и неподкупности, ответственности и эффективности публичного и частного секторов экономики". Страны-участницы СВМДА призвали мировое сообщество выполнять обязательства в сфере разоружения и нераспространения оружия массового поражения. При этом в декларации отмечается "неотъемлемое право всех участников СВМДА на развитие и использование ядерной энергии в мирных целях".

Часть положения декларации касается вопросов экономического сотрудничества, а также сотрудничества в области энергетики. В частности, страны СВМДА выступили за широкое внедрение и применение передовых технологий, использование ископаемого топлива с низким уровнем выбросов и возобновляемых источников энергии. "Мы подчеркиваем важность открытой мировой экономики, позволяющей всем странам и народам участвовать в распределении благ глобализации и остаемся твердо приверженными недискриминационной, открытой и всеохватывающей многосторонней торговой системе, выстроенной вокруг ВТО", - говорится в декларации.

Страны объединения также выступили против всех форм протекционизма. Декларация содержит положения о необходимости поддерживать многообразие культур и сохранять культурное наследие в странах СВМДА, указывает на необходимость развития туризма, "в том числе посредством возрождения многовековых традиций Древнего Шелкового пути".

Финансовая кооперация

Страны-члены Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) договорились также продолжить перспективное прагматичное сотрудничество и финансовую кооперацию в регионе СВМДА.

"Принимая во внимание итоги Финансового форума СВМДА, состоявшегося в городе Чэнду [КНР] 7-8 декабря 2018 года, мы поощряем продолжения перспективного прагматичного сотрудничества, а также при необходимости, финансовую кооперацию в регионе СВМДА", - говорится в тексте декларации.

Участники саммита поддержали дальнейшее укрепление Секретариата СВМДА для более эффективного выполнения его полномочий, возложенных государства-членами. "Мы призываем все государства-члены СВМДА рассмотреть возможность внесения добровольных взносов в бюджет Секретариата на регулярной основе", - отмечается в документе.

Стороны также приняли во внимание предложение Казахстана изучить возможность создания фонда для проведения исследований и планирования, финансирования проектов, программ и иной деятельности СВМДА, коллективно согласованной государствами-членами и на добровольной основе.

Террористические акты в Шри-Ланке

Страны СВМДА в принятой декларации также осудили террористические акты в Шри-Ланке, выразив соболезнования и сочувствие семьям пострадавших.

"Мы выражаем нашу глубокую обеспокоенность в связи с угрозой безопасности, исходящей из экстремизма и терроризма во всех его формах и проявлениях, решительно осуждаем террористические акты по всему миру, включая недавние атаки в Шри-Ланке и других странах СВМДА. Мы выражаем наши соболезнования и сочувствие семьям пострадавших и подчеркиваем, что все террористические акты не имеют оправдания, когда бы, где бы и кем бы они ни осуществлялись", - говорится в документе.

Стороны декларации призвали разработать комплексную стратегию борьбы с терроризмом, в том числе путем устранения условий, способствующих распространению этой угрозы.

В апреле на Шри-Ланке в двух церквях прогремели взрывы во время празднования Пасхи. Первый взрыв произошел в церкви Святого Антония в столице Коломбо, второй - прогремел в Катувапитии (район Катана). Полиция также сообщила о взрывах в столичных отелях Shangri-La и Kingsbury и в районе столичного зоопарка. Общее число жертв в результате терактов превысило 180 человек, сотни людей получили ранения, среди погибших оказались десятки иностранцев.

В новость были внесены изменения (12:50 мск) - добавлены подробности.