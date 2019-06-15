Зузана Чапутова вступила на пост президента Словакии

ПРАГА, 15 июня. /ТАСС/. Инаугурация президента Словакии Зузаны Чапутовой прошла в субботу в Братиславе. Об этом информировало Словацкое радио .

Чапутова приняла президентскую присягу на торжественном заседании Национального совета (парламента), которое прошло во дворце Словацкой филармонии на площади имени Гвездослава в центре Братиславы. Присутствовали члены кабинета министров республики, Конституционного суда, иностранные гости, аккредитованные в стране главы дипломатических миссий. Россию представлял посол РФ в Словакии Алексей Федотов.

Выразитель либерально-демократических взглядов Зузана Чапутова, победившая 30 марта во втором туре президентских выборов выдвиженца социал-демократов действующего зампредседателя Еврокомиссии Мароша Шефчовича, сменила на посту главы государства идейно близкого ей Андрея Киску. До начала инаугурации она заявила журналистам, что намерена "действовать как президент всех словаков и быть выше интересов отдельных партий".

Адвокат из города Пезинок (Западная Словакия) 45-летняя Зузана Чапутова стала первой женщиной-президентом в истории Словакии. Она пятая по счету глава республики, получившей государственную независимость в 1993 году.