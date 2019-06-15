{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зузана Чапутова вступила на пост президента Словакии

Она приняла президентскую присягу на торжественном заседании Национального совета

ПРАГА, 15 июня. /ТАСС/. Инаугурация президента Словакии Зузаны Чапутовой прошла в субботу в Братиславе. Об этом информировало Словацкое радио.

На эту тему
Первая женщина-президент в истории Словакии. Адвокат Зузана Чапутова победила на выборах

Чапутова приняла президентскую присягу на торжественном заседании Национального совета (парламента), которое прошло во дворце Словацкой филармонии на площади имени Гвездослава в центре Братиславы. Присутствовали члены кабинета министров республики, Конституционного суда, иностранные гости, аккредитованные в стране главы дипломатических миссий. Россию представлял посол РФ в Словакии Алексей Федотов.

Выразитель либерально-демократических взглядов Зузана Чапутова, победившая 30 марта во втором туре президентских выборов выдвиженца социал-демократов действующего зампредседателя Еврокомиссии Мароша Шефчовича, сменила на посту главы государства идейно близкого ей Андрея Киску. До начала инаугурации она заявила журналистам, что намерена "действовать как президент всех словаков и быть выше интересов отдельных партий".

Адвокат из города Пезинок (Западная Словакия) 45-летняя Зузана Чапутова стала первой женщиной-президентом в истории Словакии. Она пятая по счету глава республики, получившей государственную независимость в 1993 году.

Теги
СловакияКиска, АндрейЧапутова, Зузана
Политический кризис в Молдавии
Глава Молдавии приветствовал решение КС о пересмотре спровоцировавших кризис решений
Игорь Додон отметил,что это сделано по его запросу
Читать полностью