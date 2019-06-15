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В Эр-Рияде заявили, что готовы ответить на любую угрозу своим жизненным интересам

Саудовская Аравия не хочет войны, отметил при этом наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман

ТАСС, 16 июня. Саудовская Аравия не стремится к войне в Персидском заливе, но решительно ответит на любую угрозу своим жизненным интересам. Об этом заявил в воскресенье газете Asharq Al-Awsat наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман.

"Мы не хотим войны, но без колебаний ответим на любую угрозу нашему народу и суверенитету королевства, а также его жизненным интересам", - указал он.

В субботу, как передала телестанция Al Arabia, министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех потребовал "самым энергичным образом отреагировать на угрозы поставкам энергоносителей из стран Персидского залива". Выступая на полях встречи министров энергетики и экологии двадцати ведущих стран в японском горном курорте Каруидзава, он призвал "срочно гарантировать безопасность морских торговых путей в регионе".

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются. Экипаж японского судна Kokuka Courageous взял на свой борт эсминец ВМС США Bainbridge, а команду норвежского танкера Front Altair, в которую входили в том числе россияне, иранские пограничники эвакуировали в свой порт Джаск. В субботу 23 моряка с этого танкера были доставлен в Дубай.

Команда Kokuka Courageous уже вернулась на борт судна, которое сейчас буксируют в ОАЭ. Front Altair пока дрейфует в заливе.

США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. МИД Ирана отверг эти обвинения.

Теги
ОАЭВеликобританияСаудовская Аравия
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