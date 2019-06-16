Sky: Иран готов объявить о новых сокращениях своих обязательств по СВПД

ТАСС, 16 июня. Иран готов объявить о новых сокращениях своих обязательств, принятых в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на собственные источники.

По имеющейся информации, представители иранских властей 17 июня объявят о второй серии шагов, которые приняты с целью дальнейшего сокращения обязательств Тегерана по ядерной сделке.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД по иранской ядерной программе - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД.

29 мая Роухани заявил, что Тегеран не исключает возможности начала переговоров с США, если Вашингтон будет соблюдать свои обязательства по СВПД. Однако позже духовный лидер и руководитель страны аятолла Али Хаменеи подчеркнул, что переговоры с Вашингтоном, по его мнению, не приносят ничего, кроме вреда.