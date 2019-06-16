Правительство Молдавии продолжит реализацию соглашения с ЕС

КИШИНЕВ, 16 июня. /ТАСС/. Новое правительство Молдавии продолжит реализацию подписанного в 2014 году Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Об этом сообщила премьер-министр Майя Санду в ходе прошедшего в воскресенье телефонного разговора с еврокомиссаром по политике соседства и вопросам расширения Йоханнесом Ханом.

"Санду подтвердила готовность реализовать Соглашение об ассоциации, основополагающие принципы которого кроются в уважении верховенства закона и демократии", - отмечается в сообщении, которое распространила миссия ЕС в Кишиневе. Премьер пригласила еврокомиссара посетить Кишинев в самое ближайшее время.

Со своей стороны, Хан приветствовал мирную передачу власти в Молдавии и поздравил Санду с избранием на пост главы кабинета. "В случае необходимости ЕС может оказать быструю поддержку и консультирование, как только будут выполнены условия, и новое правительство обеспечит соблюдение верховенства закона, плюрализма СМИ и проведет судебную реформу", - обещал еврокомиссар.

Ранее Санду заявила, что новое правительство "открыто для диалога с Россией для улучшения экономического и торгового сотрудничества". Отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились летом 2015 года, когда парламент Молдавии ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное правительством в Брюсселе. По соглашению, Молдавия должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции. Многие из этих ограничений были сняты в 2017 году.