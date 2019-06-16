Нетаньяху на Голанах открыл табличку с названием будущего поселения в честь Трампа

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июня. /ТАСС/. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху провел в воскресенье символическую презентацию таблички с названием обещанного им в начале года поселения в честь президента США Дональда Трампа "Рамат-Трамп" на занятых Израилем Голанских высотах. Трансляцию торжественного специального выездного заседания кабинета министров еврейского государства, гостем которого был посол США в Израиле Дэвид Фридман, вела на своей странице в Facebook канцелярия премьер-министра.

"Мы гордимся тем, что у нас есть возможность создать поселение в благодарность нашему великому другу [Трампу]. Мы продолжим строить на Голанах", - сказал Нетаньяху. Фридман в ответном слове поблагодарил израильского премьера за "экстраординарный жест" благодарности в отношении Трампа, который 25 марта 2019 года в Вашингтоне в рамках переговоров с Нетаньяху подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Против таких односторонних действий США тогда высказались не только Сирия и другие страны арабского и исламского мира, но и Россия, а также ключевые европейские державы и союзники США, включая Германию и Францию.

Нетаньяху вместе с Фридманом в ходе заседания кабинета сдернули покрывало с таблички с названием будущего поселения - "Рамат-Трамп" ("Высоты Трампа" на иврите).

Израильский премьер еще 23 апреля пообещал вынести на утверждение правительства вопрос о создании нового населенного пункта на занятых Израилем Голанских высотах, который будет назван в честь Трампа. Но Нетаньяху не смог сформировать коалицию по итогам состоявшихся 9 апреля выборов, в результате чего первые в истории современного еврейского государства повторные парламентские выборы пройдут 17 сентября. Утвердить же реальное начало строительства обещанного премьером поселения на Голанах сможет лишь будущий кабинет, который должен быть сформирован по итогам подсчета голосов избирателей, отмечает газета Haaretz.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981 году израильский парламент принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН 17 декабря 1981 года.