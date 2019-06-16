Гендиректор канала Коломойского стал лидером антирейтинга в списке партии "Слуга народа"

КИЕВ, 16 июня. /ТАСС/. Медиаменеджер, генеральный директор украинского телеканала "1+1", принадлежащего бизнесмену Игорю Коломойскому, Александр Ткаченко, который является девятым номером в списке пропрезидентской партии "Слуга народа", меньше всего нравится избирателям. Об том свидетельствует большое количество дизлайков, которые имеют возможность ставить люди на официальном сайте партии.

Обновленный избирательный список партии "Слуга народа" появился на сайте в воскресенье и включает в себя 201 кандидата. При этом пользователям доступна специальная функция, которая позволяет отмечать, нравится или не нравится кандидат путем постановки лайка или дизлайка. На текущий момент наиболее популярным среди тех, кто воспользовался этой функцией, оказался глава партии Дмитрий Разумков - у него 2316 лайков и 653 дизлайка.

Симпатии избирателей превалируют над антипатиями у большинства лидеров избирательного списка "Слуги народа". Так, второй номер - представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук - получил 2043 лайка и 577 дизлайков. Третий номер - доктор юридических наук Ирина Венедиктова - имеет 1480 лайков и 489 дизлайков.

Кроме Ткаченко, среди аутсайдеров списка партии оказались, например, руководитель главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий (358 лайков против 645 дизлайков) и адвокат, экс-глава одной из районных администраций Дмитрий Наталуха (335 лайков против 622 дизлайков).

Согласно данным последнего соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 26 мая по 7 июня, "Слуга народа" проходит на досрочных выборах в Верховную раду 21 июля с большим отрывом от оппонентов: за нее готовы проголосовать 48,5% респондентов. Остальные политические силы имеют значительно меньшую поддержку. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (лидеры Юрий Бойко, Вадим Рабинович и Виктор Медведчук) имеет поддержку 11,8% избирателей. За партию "Европейская солидарность" (ранее "Блок Петра Порошенко "Солидарность") готовы проголосовать 8,1% опрошенных, за партию "Батькивщина" Юлии Тимошенко - 7,8%, за партию "Голос" Святослава Вакарчука - 5,6% избирателей.