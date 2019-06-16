В ЕС поддержали инициативу Сараджа по преодолению конфликта в Ливии

ТАСС, 16 июня. Евросоюз поддерживает инициативу главы заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа по выходу из острого внутриполитического кризиса в стране. Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич, распространенном в воскресенье пресс-службой ведомства.

"Европейский союз всегда поддерживал любые конструктивные предложения по продвижению политического процесса в Ливии под эгидой ООН, а также по преодолению раскола [в обществе] и окончанию конфликта, - говорится в тексте. - Предложение, сделанное сегодня [16 июня] премьер-министром Ливии Фаизом Сараджем, представляет собой шаг в данном направлении".

В Евросоюзе также указали, что "продолжат поддерживать народ Ливии и ООН в их стремлении добиться прочного мира, стабильности и процветания".

Сарадж, который также возглавляет Президентский совет (выполняет функции главы государства), выступил за проведение общенационального форума с участием представителей всех политических сил страны при координации с ООН. Как отмечается в его инициативе, задачей этой встречи станет согласование "дорожной карты" и создание основы для проведения президентских и парламентских выборов до конца 2019 года.

Между тем Сарадж, обнародовав свою инициативу, призвал к международному расследованию "военных преступлений" в Триполи. Он также заявил, что наступление Хафтара "обречено на провал", а силы ПНС "смогут дать отпор агрессору и заставят его вернуться туда, откуда он пришел". "Победа - это наш союзник", - отметил глава триполийского кабмина.

Операция ЛНА

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне, а базирующиеся в столице вооруженные формирования начали кампанию "Вулкан гнева" для противостояния штурмующим главный город страны хафтаровцам.

Все это время на окраинах главного города страны не прекращаются позиционные бои, в которых противоборствующие стороны используют боевую авиацию, системы залпового огня и тяжелую артиллерию. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за время стычек уже погибли более 650 человек и свыше 3,5 тыс. получили ранения.