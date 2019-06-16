Болтон утверждает, что Россия не предоставила доказательств нарушения закона Полом Уиланом

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что Россия не предоставила доказательств совершения противоправных действий арестованным в России по обвинению в шпионаже гражданином США Полом Уиланом. Соответствующее сообщение он разместил в воскресенье в Twitter .

Что известно о Поле Уилане — американце, которого задержали в РФ по подозрению в шпионаже

"В пятницу провел продуктивную встречу с Элизабет Уилан по поводу того, как оказать поддержку ее брату Полу, который находится в заключении в России. Россия не предоставила доказательств противоправных действий", - написал помощник президента.

48-летний Пол Уилан, имеющий, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданство Канады и Ирландии, числится руководителем службы безопасности в крупной американской компании Borg Warner, которая базируется в Мичигане и занимается производством комплектующих для автомобилей.

Защита Уилана подала апелляционную жалобу на постановление Лефортовского суда о продлении ему срока содержания под стражей. Рассмотрение апелляции в Мосгорсуде назначено на 20 июня.