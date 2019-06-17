СМИ: Хуситы атаковали аэропорт в Саудовской Аравии с помощью беспилотника

ТАСС, 17 июня. Сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата аэропорт города Абха в Саудовской Аравии. Об этом в понедельник сообщил йеменский телеканал Al Massira.

По данным агентства Reuters, в Саудовской Аравии факт атаки пока не подтверждают.

12 июня силы хуситов подвергли аэродром города Абха ракетному обстрелу. Снаряд попал в зал прилета, в результате пострадали 26 человек.

14 июня сторонники движения "Ансар Аллах" атаковали Абху с помощью беспилотных летательных аппаратов, однако ПВО и ВВС королевства удалось перехватить пять беспилотников.

В субботу, 15 июня, воздушные гавани Абха и Джизан снова подверглись атаке с помощью дронов.