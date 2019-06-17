Индонезия вернет США контейнеры с токсичными отходами

СИНГАПУР, 17 июня. /ТАСС/. Индонезия отправит обратно в США пять контейнеров с отходами, которые содержат токсичные вещества. Об этом пишет в понедельник газета The Jakarta Post со ссылкой на заявление Министерства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

"Контейнеры уже погружены на судно, в ближайшее время отправятся в американский порт, несмотря на то, что изначально груз принадлежал Канаде", - указывается в сообщении. "Всего в страну прибыло 65 контейнеров, в которых должны были находиться экологически безопасные отходы, в том числе бумага, древесина, текстиль и обувь. Однако после проверки как минимум в пяти были найдены токсичные вещества", - отметили в Министерстве.

Ранее аналогичные меры предприняли власти Малайзии, которые в ближайшее время вернут 60 контейнеров с 3 тыс. т мусора 14 странам, включая Австралию, Канаду и США. Кроме того, недавно разгорелся дипломатический конфликт между Филиппинами и Канадой. После того, как Оттава в установленный срок не вывезла с филиппинской территории 69 контейнеров неперерабатываемых отходов, ввезенных частной компанией в 2013 году под видом перерабатываемых, Манила отозвала посла и консулов из Канады.