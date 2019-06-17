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Саакашвили предложил перенести административный центр за пределы Киева

Экс-глава Одесской области пояснил, что это необходимо для того, чтобы "начать все с чистого листа"
Михаил Саакашвили EPA-EFE/Remko de Waal
Описание
Михаил Саакашвили
© EPA-EFE/Remko de Waal

КИЕВ, 17 июня. /ТАСС/. Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили предложил перенести парламент Украины за пределы Киева. Такое заявление он сделал в эфире телеканала "112 Украина".

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"Мы перенесли парламент Кутаиси и я хочу, чтобы на Украине тоже сделали, административный центр вынести за пределы Киева, в новое здание, чтобы с чистого листа начать", - сказал Саакашвили. При этом он сказал, что в Кутаиси парламент перенесли в здание "хуже, чем здание Верховной рады".

Саакашвили в 2017 году был лишен украинского гражданства президентом Украины Петром Порошенко и выдворен в Польшу. Тогда ему запретили въезд на Украину до 2021 года, но 28 мая новый украинский лидер Владимир Зеленский вернул ему гражданство, после чего на следующий день политик вернулся в Киев. На прошлой неделе его партия "Рух новых сил" представила список на внеочередных выборах в Верховную раду, который возглавил Саакашвили.

В правительственном квартале в центре украинской столицы находится Рада, правительство, администрация президента, Национальный банк Украины, другие государственные учреждения.

Теги
УкраинаСаакашвили, Михаил Николаевич
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