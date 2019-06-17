Еврокомиссар Хан заявил, что поедет в Кишинев на переговоры с новым правительством

ЛЮКСЕМБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан поедет в Кишинев, чтобы провести переговоры с новым правительством Молдавии. Об этом он заявил в понедельник по прибытии на заседание министров иностранных дел 28 стран ЕС в Люксембурге.

"Уже на этой неделе я вновь поеду в Кишинев, чтобы провести переговоры с новым правительством", - сказал он.

Кризис в Молдавии начался 8 июня, когда поддерживающая президента Игоря Додона Партия социалистов (ПСРМ) договорилась с блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет Демократической партии Молдавии (ДПМ). Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с Майей Санду, которая является одним из лидеров Acum.

Сразу после этого ДПМ обратилась в КС, который объявил все эти решения неконституционными. Судьи отстранили Додона от обязанностей президента, чтобы исполнявший обязанности премьера и член ДПМ Павел Филип подписал указ о роспуске парламента вместо него. Додон расценил это как попытку узурпации власти и отменил указ Филипа.

ЕС, Россия, США, Великобритания и ряд других стран выразили поддержку парламенту Молдавии и решениям, которые приняли депутаты, после чего кабинет Филипа подал в отставку.