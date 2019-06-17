СМИ: офицера бельгийской разведки уволили по подозрению в шпионаже в пользу России

БРЮССЕЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Офицер бельгийской военной разведки был уволен по подозрению в якобы имевшем место шпионаже в пользу России без явных тому доказательств. Об этом сообщила в понедельник газета La Libre Belgique.

По информации газеты, инцидент произошел в 2015 году, однако сведения о нем стали достоянием общественности только сейчас. По ее информации, офицер в ранге майора, работавший в бельгийской Службе общей разведки и информации, с 2004 года был заподозрен в связях с неназванным русским крупным предпринимателем, который "входил в круг общения" бельгийского разведчика. В сферу его деятельности по должности входили бизнес и сбор экономической информации, включая сведения об экспортно-импортных операциях со странами бывшего Советского Союза. Газета отмечает, что офицер имел доступ к секретной документации, в частности спискам других сотрудников службы разведки. Имя офицера спецслужбы не раскрывается, газета называет майора вымышленным именем Карел.

Проведенное в отношении него служебное расследование не нашло доказательств шпионажа в пользу России, однако, его все равно отстранили от службы из предосторожности. Сам экс-разведчик заявил в интервью бельгийским СМИ, что ему "не дали возможности объясниться в истинном значении его деловых контактов".

Увольнение по подозрению в шпионаже в пользу России без доказательств уже становится нормой для бельгийских спецслужб. В феврале этого года достоянием СМИ стал громкий скандал в разведывательных кругах Бельгии, когда от работы был отстранен глава бельгийской военной контрразведки Клемент Ванденборре за "многочисленные инциденты, связанные с конфиденциальностью," и в связи с подозрениями в шпионаже на Россию. Никаких конкретных обвинений в шпионаже в пользу России ему так и не было предъявлено.

По данным газеты De Morgen, которая ссылается на источники в спецслужбах, в реальности этот скандал был связан с борьбой за власть и конкуренцией между чиновниками двух департаментов бельгийской разведывательной службы ADIV - контрразведки, которая укомплектована гражданскими служащими, и разведки, где работают военные. Газета отмечает, что Ванденборре работает в контрразведке уже более 40 лет, и предполагает, что скандал мог быть связан со стремлением более молодых сотрудников спецслужбы расчистить себе путь к продвижению по службе.