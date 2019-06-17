Посол Молдавии в США, отказавшаяся выполнить указание министра, подала в отставку

КИШИНЕВ, 17 июня. /ТАСС/. Посол Молдавии в США Кристина Балан, которая отказалась приехать в Кишинев после того, как ее отозвал на прошлой неделе министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску, подала в отставку. Об этом дипломат, которая до своего назначения работала в правящей Демократической партии (ДПМ), сообщила в понедельник на своей странице в Facebook.

"Правительство во главе с Демократической партией Молдовы подало в отставку в пятницу. Так как мое назначение носит политический характер, объявляю о своей отставке с должности посла Молдовы в Соединенных Штатах. Для меня было почетным заданием представлять правительство Филипа. Желаю всего наилучшего команде-преемнице", - отметила она.

Ранее Попеску проинформировал власти США, что Балан не отражает позицию законных властей Молдавии. Произошло это на фоне кризиса в Молдавии, когда оппозиционные Партия социалистов и проевропейский блок Acum ("Сейчас") объединились против контролировавшей власть в стране ДПМ, сформировав правящую коалицию и правительство Майи Санду. Демократы расставаться с властью не пожелали и обратились в Конституционный суд, который признал данные решения незаконными, а сторонники партии заблокировали правительство.

Балан, как сообщили молдавские СМИ, по заданию ДПМ распространила в США письмо, в котором пыталась убедить американских политиков в том, что за новым руководством Молдавии якобы стоит Москва. Однако в конце прошлой недели демократы перешли в оппозицию после того, как представители США, ЕС и России выразили поддержку действиям парламента Молдавии и новому кабинету.