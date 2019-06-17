СМИ: КНДР намерена на переговорах с США утвердить свой ядерный статус

СЕУЛ, 17 июня. /ТАСС/. Радиостанция "Голос Америки" опубликовала копию документа, который назвала "секретной директивой", якобы распространенной Трудовой партией Кореи в ноябре прошлого года среди командного состава вооруженных сил КНДР. Согласно тексту документа, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын назвал переговоры с США первым шагом к закреплению за его страной статуса ядерной державы.

"Каким бы ни был исход [переговоров] с США, необходимо всегда помнить, что они первый шаг к достижению главной цели - укреплению ядерных сил, созданных нами, несмотря на все трудности и препятствия, и получению статуса мировой ядерной державы", - приводит радиостанция цитату, якобы принадлежащую Ким Чен Ыну.

По ее данным, лидер КНДР также сказал, что США предложили провести второй раунд переговоров на высшем уровне в попытке лишить республику ее ядерного арсенала. "Я не упущу возможность вступить в эту схватку с американским президентом", - якобы заявил тогда Ким Чен Ын.

В южнокорейском министерстве объединения в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать данные сообщения сказали, что ведомство исходит из того, что "денуклеаризация является фундаментом для диалога с Пхеньяном". Собеседница ТАСС при этом отказалась дать оценку достоверности информации, распространенной радиостанцией.