На юге ДНР в результате обстрела прервано энергоснабжение

ДОНЕЦК, 17 июня. /ТАСС/. Подразделения украинских силовиков в ночь на понедельник обстреляли село Коминтерново на юге Донецкой народной республики (ДНР), в населенном пункте нарушено энергоснабжение. Об этом в понедельник сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"В 01:15 вооруженные формирования Украины открыли огонь по селу Коминтерново с применением артиллерии. Было выпущено 14 снарядов калибром 122 мм. В результате обстрела зафиксированы повреждения линии электропередачи", - сказали в СЦКК. Часть села осталась без энергоснабжения.

В настоящее время в Донбассе формально действует весеннее перемирие. Оно вступило в силу 8 марта в 00:00 по киевскому времени (01:00 мск), но украинские силовики нарушили его через пять минут.