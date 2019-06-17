В ПАСЕ призвали ввести мораторий на смертную казнь в Белоруссии

ТАСС, 17 июня. Генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросу отмены смертной казни Титус Корлэцян считает необходимым введение моратория на данную меру наказания в Белоруссии. Об этом в понедельник сообщается на сайте организации.

"Европейские демократические стандарты запрещают применение казни, вне зависимости от тяжести преступления и иных обстоятельств, - заявил Корлэцян. - Белоруссия еще раз показала, что не вписывается в базовые европейские стандарты".

По словам докладчика, применение смертной казни затрудняет развитие более тесных отношений между Советом Европы и Минском. "Для белорусских властей единственная возможность продвинуться - это как можно скорее ввести мораторий на смертную казнь и постепенно продвигаться к ее полной отмене", - отметил он.

Белоруссия остается единственным в Европе государством, где применяется смертная казнь. Западные политики неоднократно заявляли, что введение моратория на эту меру наказания может стать первым шагом на пути вступления страны в Совет Европы. За последние 20 лет в Белоруссии казнили более 400 человек.