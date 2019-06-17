Роухани: у Европы есть немного времени, чтобы спасти ядерную сделку

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что у европейских стран еще остается немного времени, чтобы сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"У европейцев осталось немного времени для того, чтобы спасти договор (по иранской ядерной программе)", - отметил Роухани, слова которого приводит в понедельник телеканал Al Arabiya. Иранский президент добавил, что с его точки зрения, "разрушение международного соглашения (СВПД) не пойдет на пользу региону".

Ранее в понедельник представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что Тегеран после 27 июня этого года оставляет за собой право хранения свыше 300 кг обогащенного урана на территории страны вопреки Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), а также прекращает экспортировать тяжелую воду.

8 мая текущего года президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. По версии иранской стороны, участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.