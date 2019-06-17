В Ле-Бурже показали европейский истребитель пятого поколения NGF

ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 17 июня. /ТАСС/. Новейший европейский истребитель пятого поколения Next Generation Fighter (NGF), разрабатываемый в рамках международной программы FCAS (Future Combat Air System), впервые представлен официально на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне (Paris Air Show 2019), передает корреспондент ТАСС с места события.

В церемонии демонстрации полноразмерного макета NGF приняло участие высшее руководство Франции, в том числе президент страны Эмманюэль Макрон и министр вооруженных сил Флоранс Парли. На церемонии также присутствовали главы оборонных ведомств Германии и Испании Урсула фон дер Ляйен и Маргарита Роблес.

В ходе презентации три министра подписали соглашение, которое регулирует сферу работ каждой из стран в рамках проекта NGF, который заменит истребители Typhoon и Rafale, состоящие на вооружении ВВС Испании, Германии и Франции соответственно в 2040-х годах.

"Сегодня Испания присоединилась к франко-германской программе по созданию нового истребителя. Учитывая современную тенденцию приобретать американскую [военную] технику, это очень важный проект. Мы намерены создать европейский самолет для европейских государств и быть независимыми от американских технологий", - сообщил в ходе презентации NGF глава Dassault Aviation Эрик Трапье. Наряду с европейским концерном Airbus эта компания является одним из двух основных подрядчиков по разработке NGF.

Парижский авиационно-космический салон проходит в Ле-Бурже в 53-й раз. Выставка открылась 17 июня и продлится до 23 июня.