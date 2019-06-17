Президентам Белоруссии и России к 25 июня представят предложения по углублению интеграции

МИНСК, 17 июня. /ТАСС/. Правительства Белоруссии и РФ должны к 25 июня представить президентам двух стран согласованные предложения о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках Союзного государства. Об этом заявил в понедельник журналистам председатель Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко.

"На этот счет сейчас есть поручения президентов Республики Беларусь и Российской Федерации. Над этими поручениями работают правительства, им дан срок до 25 июня внести предложения [президентам] по дальнейшему углублению нашей интеграции", - отметил спикер нижней палаты белорусского парламента.

По словам Андрейченко, на сегодняшней сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России "не замалчивались нерешенные вопросы". "Процесс интеграции - это очень непростой процесс. К сожалению, на сегодняшний день имеется много проблемных вопросов", - констатировал спикер парламента. "Суть этих проблем сводится к тому, что мы все-таки не смогли создать единый рынок и создать равные условия для субъектов хозяйствования", - сказал глава Палаты представителей Национального собрания Белоруссии.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин по итогам встречи с министром экономики Белоруссии Дмитрием Крутым в Москве 15 июня сообщил, что Россия и Белоруссия согласовали около 90% программы по углубленной интеграции двух стран, дальнейшее обсуждение продолжится на уровне премьер-министров, чья встреча запланирована на 21 июня в Минске.

Ранее Крутой сообщил, что обновленная программа углубления интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии, которую планируется представить главам правительств двух стран, будет рассчитана на период до 2022-2023 гг. В декабре 2018 года президенты РФ и Белоруссии приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. Ее российскую часть возглавил Максим Орешкин, белорусскую - Дмитрий Крутой.