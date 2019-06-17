В Албании начался процесс отстранения президента от должности

ТАСС, 17 июня. Процесс отстранения от должности президента Албании Илира Меты официально начался в республике после того, как депутатская группа правящей Социалистической партии Албании передала соответствующее требование в органы парламента. Об этом в понедельник сообщает Албанское телеграфное агентство (АТА).

По его данным, требование отставки действующего главы государства уже подписали 55 депутатов, что на 20 голосов превышает установленное законом количество подписей, необходимых для начала процедуры. Поводом для ее инициирования послужило решение президента Меты о переносе назначенных на 30 июня муниципальных выборов. По словам координатора правящей Социалистической партии Албании Тауланты Балы, оно является грубым нарушением конституции республики.

"Указ 2019 года вступает в прямое противоречие с конституционными принципами парламентской республики и полномочиями президента. Принцип народовластия в соответствии с основным законом страны серьезно нарушен", - приводит агентство слова Балы. Вместе с тем, как подчеркнул он, "глава государства грубо нарушил принцип периодичности выборов".

Для отстранения президента от должности, как указывает АТА, необходимо заручиться поддержкой 94 парламентариев, то есть двух третей албанского парламента. Кроме того, решение об отставке главы государства в свою очередь должно быть подтверждено Конституционным судом Албании. Однако эта высшая судебная инстанция не функционирует более года. На данный момент есть только один судья с истекшим мандатом, остальные же восемь были отстранены от обязанностей после того, как не прошли необходимую процедуру проверки.

В конце мая президент Албании Илир Мета выразил готовность изменить дату проведения муниципальных выборов, изначально назначенных в стране на 30 июня, в связи с внутриполитическим кризисом. Президент Албании неоднократно призывал к примирению конфликтующие стороны, а именно - оппозиционную Демократическую партию (ДП) Люльзима Баши и премьер-министра страны Эди Раму. При этом президент высказал готовность подать в отставку в случае, если это будет способствовать решению внутригосударственного политического кризиса.