Новый президент Латвии Эгилс Левитс вступит в должность 8 июля

РИГА, 17 июня. /ТАСС/. Следующий президент Латвии Эгилс Левитс официально вступит в должность 8 июля после принесения присяги перед избравшим его Сеймом (парламентом) республики. Об этом в понедельник сообщает местное информагентство LETA со ссылкой на законодательный орган страны.

Сейм соберется на внеочередное заседание 8 июля. Во время него новый глава государства, вступая в должность, должен будет дать клятву.

"Клянусь, что вся моя деятельность будет посвящена благу народа Латвии. Я сделаю все, что будет в моих силах, чтобы способствовать благополучию Латвийского государства и его населения. Я буду почитать священными и соблюдать Конституцию Латвии и законы государства. По отношению ко всем я буду справедлив и обязанности буду исполнять по доброй совести", - говорится в торжественном обещании президента страны.

Сейм Латвии 29 мая избрал нового главу государства. Им стал судья Суда Европейского союза Эгилс Левитс, кандидатуру которого в ходе открытого голосования поддержал 61 депутат из 100. Срок полномочий нынешнего главы государства Раймондса Вейониса, ставшего президентом в 2015 году, истекает в июле. Ранее он заявил, что не будет баллотироваться на второй срок.