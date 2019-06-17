Иран может выйти из ДНЯО в случае отсутствия прогресса по ядерной сделке

ТАСС, 17 июня. Если страны - участницы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе не примут необходимых мер для сохранения ядерной сделки, Иран рассмотрит вопрос о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил в понедельник председатель парламентского комитета по вопросам атома Моджтаба Зоннур.

"В том случае если остальные страны - участницы СВПД не примут необходимых мер, мы приостановим выполнение Дополнительного протокола, который является приложением к ядерной сделке, - передает его слова телерадиовещательная корпорация IRIB, - а также пересмотрим свое сотрудничество с МАГАТЭ и рассмотрим вопрос о выходе из ДНЯО". Он пояснил, что речь идет об участниках из Европы, которые не в полной мере исполняют свои обязательства в рамках ядерной сделки.

Дополнительный протокол предполагает заблаговременное информирование МАГАТЭ о строительстве новых ядерных объектов в Иране. Считается, что такая практика гарантирует исключительно мирную направленность иранской ядерной программы.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД по иранской ядерной программе - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. По версии иранской стороны, участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.