Белый дом посчитал заявления Ирана по СВПД "ядерным шантажом"

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома назвал "ядерным шантажом" намерение Ирана отказаться от продажи сверхнормативного обогащенного урана. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

"Планы Ирана по обогащению возможны только потому, что ужасная ядерная сделка оставила нетронутыми их возможности. Президент [США Дональд] Трамп ясно дал понять, что он никогда не позволит Ирану разрабатывать ядерное оружие. Ядерный шантаж со стороны режима должен быть встречен усилением международного давления [на Иран]", - приводит агентство слова руководителя пресс-службы СНБ Гарретта Марки.

Ранее в понедельник представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что Тегеран после 27 июня этого года оставляет за собой право хранения свыше 300 кг обогащенного урана на территории страны вопреки Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), а также прекращает экспортировать тяжелую воду.