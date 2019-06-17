Макрон заявил, что встреча "нормандской четверки" может пройти в Париже

ПАРИЖ, 17 июня. /ТАСС/. Встреча глав государств и правительств в нормандском формате может пройти в Париже в определенный момент времени, но должна быть надлежащим образом подготовлена. Об этом заявил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"В определенный момент встреча глав государств и правительств в нормандском формате может состояться в Париже, чтобы зафиксировать прогресс, достигнутый сторонами. Продвижение вперед предполагает определенные шаги, над которыми предстоит работать в ближайшие недели и которые послужат основой для ряда инициатив", - сказал Макрон.

По словам Макрона, Франция и ФРГ готовы способствовать налаживанию диалога между Украиной и Россией и приветствуют соответствующее намерение со стороны Зеленского.

"Я приветствую его [Зеленского] желание заставить замолчать оружие и протянуть руку жителям сепаратистских районов, осуществить положения минских соглашений. Я также подтверждаю наше совместное с ФРГ намерение сопровождать вас на этом пути и содействовать диалогу с Россией", - заявил Макрон.