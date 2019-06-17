Елизавета II посвятила королей Испании и Нидерландов в рыцари Ордена Подвязки

ЛОНДОН, 17 июня. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Король Нидерландов Виллем-Александер и испанский монарх Филипп VI были посвящены в рыцари Благороднейшего ордена Подвязки королевой Великобритании Елизаветой II. Как сообщает пресс-служба Букингемского дворца, торжественная церемония, ради которой Их Величества облачились в орденские плащи и шляпы синего бархата, состоялась в понедельник в часовне святого Георгия Виндзорского замка.

История Ордена

Непременным элементом парадных нарядов Елизаваеты II и двух монархов с континента конечно же стали носимые у левого колена (у мужчин) и на руке выше локтя (у женщин) расшитые золотом подвязки с древним девизом Ордена - Honi soit qui mal y pense ("Пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает"). История этой фразы уходит почти на семь веков в прошлое - во времена правления английского короля Эдуарда III (1312-1377), основавшего Орден в 1348 году, в короткой паузе между жестокими сражениями начатой им Столетней войны с Францией. Согласно легенде, во время бала правитель поднял с пола подвязку, соскользнувшую с ноги графини Солсбери, и произнес вошедшие в историю слова. Так предмет женского туалета стал символом рыцарской учтивости и благородства, хотя современные исследователи и обращают внимание на то, что красивая история впервые появляется лишь в письменных источниках XV века, тогда как столетием раньше - во времена Эдуарда III - подвязка была деталью преимущественно мужского, а не женского гардероба.

Один из самых необычных рыцарских орденов мира является старейшим в Великобритании. По уставу, число ныне живущих кавалеров Ордена не должно быть больше 24 человек, не считая самого британского монарха, наследника престола принца Уэльского, других членов британской королевской семьи и иностранных коронованных особ, удостоенных почетной награды. Филипп VI и Виллем-Александер взошли на престолы своих стран сравнительно недавно - в 2014 и 2013 годах, соответственно, после отречения от престола своих состарившихся венценосных родителей, также являющихся членами Ордена. Новым монархам британские высшие награды были присвоены еще в 2017 и 2018 годах в ходе их государственных визитов в Великобританию, однако церемония их посвящения состоялась лишь сейчас.

Высокая честь

Два короля пополнили длинный список иностранных монархов, которых начали награждать Орденом Подвязки с 1813 года. Среди иностранных рыцарей Ордена были российские императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III и Николай II. При этом сегодня лишь 8 здравствующих иностранных монархов, включая трех отрекшихся, являются обладателями Ордена.

Награждение Орденом Подвязки является проявлением высшей милости монарха и признанием выдающихся заслуг перед страной и королевской фамилией. Будущих рыцарей королева выбирает сама, не советуясь с правительством. Орденом Подвязки награждались премьер-министры Маргарет Тэтчер, Уинстон Черчилль и Джон Мейджор, заслуженные дипломаты, филантропы и командующие британскими войсками.

В ходе отдельной церемонии в рыцари Ордена в понедельник были произведены также олимпийская чемпионка по пятиборью 1972 года Мэри Питерс и маркиз Солсбери Роберт Гаскойн-Сесил, в прошлом председательствовавший в Палате лордов британского парламента и помогавший устраивать торжества по случаю "бриллиантового" 60-летнего юбилея правления Елизаветы II в 2012 году. Одно место в списке 24 дам и кавалеров ордена пока остается вакантным.