СМИ: на военном полигоне в Польше во время учений произошел пожар

ВАРШАВА, 17 июня. /ТАСС/. Около 30 пожарных команд принимают участие в тушении пожара, который вспыхнул на военном полигоне в Дравско-Поморском на северо-западе Польши. Об этом сообщила в понедельник радиостанция RMF FM.

По имеющейся информации, огонь охватил площадь 100 га. Горит в основном трава и неиспользуемые строения. Бороться с огнем пожарным помогают военные. Рассматривается возможность привлечения вертолетов для тушения пожара.

Пожар вспыхнул на Дравско-Поморском полигоне в период проведения там крупных военных учений Dragon. В маневрах принимают участие около 18 тыс. военнослужащих, из которых 3 тыс. - представители других стран. Запланировано участие 12 государств, в том числе США, Испании, Германии, Великобритании и Италии. В их распоряжение предоставлены 2,5 тыс. единиц военной техники.