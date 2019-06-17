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СМИ: на военном полигоне в Польше во время учений произошел пожар

Как сообщает радиостанция RMF FM, в его тушении участвуют около 30 пожарных команд

ВАРШАВА, 17 июня. /ТАСС/. Около 30 пожарных команд принимают участие в тушении пожара, который вспыхнул на военном полигоне в Дравско-Поморском на северо-западе Польши. Об этом сообщила в понедельник радиостанция RMF FM.

По имеющейся информации, огонь охватил площадь 100 га. Горит в основном трава и неиспользуемые строения. Бороться с огнем пожарным помогают военные. Рассматривается возможность привлечения вертолетов для тушения пожара.

Пожар вспыхнул на Дравско-Поморском полигоне в период проведения там крупных военных учений Dragon. В маневрах принимают участие около 18 тыс. военнослужащих, из которых 3 тыс. - представители других стран. Запланировано участие 12 государств, в том числе США, Испании, Германии, Великобритании и Италии. В их распоряжение предоставлены 2,5 тыс. единиц военной техники.

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Польша
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