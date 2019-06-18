Япония озабочена заявлениями Ирана о превышении лимита обогащения урана

ТОКИО, 18 июня. /ТАСС/. Правительство Японии озабочено обострением ситуации на Ближнем Востоке в связи с заявлениями Ирана о возможности превышения лимита по выработке обогащенного урана, установленного сделкой от 2015 года по иранской ядерной программе. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Токио заместитель генерального секретаря кабинета министров страны Ясутоси Нисимура.

"Мы с озабоченностью следим за этой ситуацией. Мы намерены продолжать работу с тем, чтобы Иран соблюдал ядерную сделку. Япония последовательно поддерживает режим нераспространения, а также само ядерное соглашение, которое является основой стабильности на Ближнем Востоке", - сказал он.

Ранее в понедельник представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что Тегеран после 27 июня этого года оставляет за собой право хранения свыше 300 кг обогащенного урана на территории страны вопреки Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), а также прекращает экспортировать тяжелую воду. Чиновник также подчеркнул, что "Иран в течение 1-2 дней может превысить [предусмотренный СВПД] уровень обогащения урана в 3,67%", для этих целей "предусмотрены разные варианты".

СВПД был заключен Ираном с постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году. Эта договоренность направлена на урегулирование проблемы ядерных разработок Ирана. Однако президент США Дональд Трамп объявил 8 мая 2018 года о выходе Вашингтона из СВПД.