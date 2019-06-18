Спецпредставители США и Южной Кореи обсудят пути перезапуска ядерного диалога с КНДР

СЕУЛ, 18 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хун отправился во вторник с рабочим визитом в США. Как сообщил южнокорейский МИД, в среду он примет участие в заседании Атлантического совета в Вашингтоне, на полях которого проведет переговоры со спецпредставителем США по КНДР Стивеном Бигэном.

Согласно сообщению, в ходе встречи с Бигэном Ли Ду Хун планирует обменяться мнениями по ситуации на Корейском полуострове и обсудить пути взаимодействия для перезапуска переговоров с КНДР по денуклеаризации.

Ли Ду Хун заявил журналистам, провожавшим его в сеульском аэропорту, что главной задачей предстоящих встреч он видит возобновление диалога между Вашингтоном и Пхеньяном. "Сейчас возвращение за стол переговоров требуется больше, чем когда либо. Мы с американскими партнерами разделяем эту позицию, и приложим все дипломатические усилия для достижения этой цели", - сказал он.

Встреча двух спецпосланников состоится в преддверии серии важных для Корейского полуострова политических событий. В четверг КНДР впервые посетит председатель Госсовета КНР Си Цзиньпин, а в конце июля состоится визит в Южную Корею президента США Дональда Трампа.

Диалог по денуклеаризации Корейского полуострова застопорился в феврале после завершившегося безрезультатно ханойского саммита лидера КНДР Ким Чен Ына и Трампа, которые не смогли достичь договоренности относительно шагов по денуклеаризации и снятия антисеверокорейских санкций.