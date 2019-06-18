Тимошенко призвала Зеленского срочно внести в Раду кандидатуры глав СБУ и Генпрокуратуры

КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Экс-премьер Украины, глава парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала президента страны Владимира Зеленского неотложно внести в Верховную раду новые кандидатуры на должности генерального прокурора страны, а также главы Службы безопасности Украины (СБУ).

"Президент буквально завтра должен внести постановление на назначение генпрокурора и главы СБУ, парламент имеет право по процедуре ad hoc [одноразовое отступление от регламента] приостановить рассмотрение избирательного кодекса и проголосовать за увольнение и за назначение (силовиков)", - заявила она во вторник на заседании согласительного совета Рады.

Тимошенко заподозрила, что за кулисами парламента и в украинской политике в целом ведется "какая-то глубокая игра", когда старое руководство силовых ведомств сохраняет свои должности, несмотря на избрание нового главы государства, у которого есть полномочия предлагать свои кандидатуры, однако он по непонятным причинам не пользуется этим правом.

Она заявила, что если Зеленский в ближайшее время не внесет в Раду свои кандидатуры глав СБУ и Генпрокуратуры, либо же это произойдет, но парламент их не одобрит, то это будет означать некий заговор. "Это будет означать, что есть какой-то неизвестный обществу заговор оставлять старого генпрокурора и главу СБУ и покрывать те коррупционные преступления, которые происходили пять лет", - заявила она.

Представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил на заседании, что Зеленский ранее внес в Раду представления на увольнение генпрокурора и главы МИД, а также назначение нового руководителя внешнеполитического ведомства. Он призвал парламент поддержать эти инициативы президента.

Согласно законодательству Украины, глава СБУ назначается и увольняется Радой по представлению главы государства. При этом генпрокурор Украины назначается и увольняется с должности президентом страны по согласию Рады.

Рада 6 июня не поддержала предложения президента об увольнении главы МИД Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака. Некоторые депутаты объясняли это тем, что президент не внес новые кандидатуры, а оставлять эти ведомства без высшего руководства недопустимо.