Генпрокурор Молдавии считает необоснованными требования своей отставки

КИШИНЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Генеральный прокурор Молдавии Эдуард Харунжен назвал необоснованными требования подать в отставку со стороны президента страны Игоря Додона и премьер-министра Майи Санду. Об этом сообщает во вторник телеканал ТV8.

"Нет ни единого факта, который бы натолкнул меня на мысль об увольнении, так как я возглавляю коллектив, который должен продолжать работать. Этот коллектив занимается ежедневной деятельностью, без которой нормальная жизнь общества в Республике Молдова невозможна <…> Мы должны понимать, что когда политик требует отставки прокурора, это одно, а когда его работой недовольны люди, то это совсем другое дело", - цитирует телеканал Харунжена.

Ранее Додон и Санду обвинили Харунжена в обслуживании интересов ушедшей в оппозицию Демократической партии Молдавии. Харунжен был утвержден в должности экс-президентом Молдавии Николаем Тимофти в 2016 году на семилетний срок.