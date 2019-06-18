Социологи зафиксировали рост рейтинга партии Зеленского

КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Пять политических партий проходят в Верховную раду на внеочередных выборах, преодолевая минимальный пятипроцентный барьер. Об этом свидетельствуют итоги нового соцопроса, проведенного центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени Яременко.

Лидером парламентской гонки с большим отрывом остается партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа", за которую готовы отдать голос 47,5% респондентов. На втором месте расположилась партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" с 11%. Далее следуют "Батькивщина" (8,7%), "Европейская солидарность" (8,3%) и партия "Голос" (5,3%).

На шестом месте - партия "Сила и честь" Игоря Смешко, которую поддерживают 3,9% опрошенных. Однако, как и остальные партии, она пока не проходит в Верховную раду.

При этом рост поддержки наблюдается у партий "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Голос", тогда как рейтинг партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" постепенно идет на убыль.

Традиционно политически активным регионом на Украине является западный, однако тенденции к росту активности демонстрирует и восточный регион, в том числе подконтрольная Киеву часть Донбасса. В целом 38,8% респондентов ответили, что скорее примут участие в голосовании 21 июля, еще 44,5% однозначно утвердительно ответили на этот вопрос.