Додон поблагодарил руководство России за помощь в преодолении кризиса в стране

КИШИНЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон поблагодарил президента РФ Владимира Путина, вице-премьера Дмитрия Козака и МИД РФ за признание новой власти в республике и поддержку ее усилий по сохранению стабильности. Об этом он заявил по итогам состоявшейся во вторник рабочей встречи с послом РФ Олегом Васнецовым.

"Поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Путина, вице-премьера Дмитрия Козака и Министерство иностранных дел РФ за признание новой легитимной власти Молдовы и поддержку наших усилий по сохранению стабильности в стране. Считаю совместную поддержку новой власти РМ [Республики Молдова] Россией, Европейским Союзом и Соединенными Штатами исключительным случаем, который создает широкие возможности для того, чтобы совместными усилиями улучшить жизнь людей в Республике Молдова", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Он также сообщил, что в ходе встречи обсуждался "широкий спектр двусторонних отношений, пришли к единому мнению о необходимости скорейшего возобновления полноценной работы Межправительственной комиссии по торгово-экономическим отношениям. По его словам, в этом контексте собеседники "отметили важность предстоящей 21 июня в Минске рабочей встречи с премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым и вице-премьером Дмитрием Козаком".