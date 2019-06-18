СМИ: жители Голанских высот отвергают планы создания еврейского поселения в честь Трампа

ТАСС, 18 июня. Жители административного центра Мадждаль-Шамс на Голанских высотах проводят во вторник массовую акцию в знак протеста против решения израильских оккупационных властей создать поселение в честь президента США Дональда Трампа. Как сообщил агентству SANA шейх Сулейман аль-Макат из местной общины горцев-друзов, начавшаяся всеобщая забастовка охватила все районы Голан.

"Мы, сирийские арабы, выступаем против новых экспансионистских планов, объявленных премьер-министром Биньямином Нетаньяху", - сказал шейх.

По его словам, участники акции направятся во второй половине дня к линии разделения сирийских и израильских войск, чтобы провести совместный митинг с жителями города Эль-Кунейтра, находящегося на освобожденной части Голанских высот.

16 июня правительство Израиля на выездном заседании на Голанах одобрило название "Высоты Трампа" ["Рамат-Трамп" на иврите] для еврейского поселения в честь президента США Дональда Трампа. Ранее Нетаньяху заявлял о намерении построить такое поселение в знак благодарности за то, что хозяин Белого дома 25 марта 2019 года подписал прокламацию о признании суверенитета еврейского государства над Голанскими высотами. Против таких односторонних действий США тогда высказались не только Сирия и другие страны арабского и исламского мира, но и Россия, а также ключевые европейские державы и союзники США, включая Германию и Францию.

Принадлежавшие Сирии Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981 году израильский парламент принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН 17 декабря 1981 года.