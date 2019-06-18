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Ситуация вокруг статуса Голанских высот

СМИ: жители Голанских высот отвергают планы создания еврейского поселения в честь Трампа

По данным агентства SANA, во всех районах Голан проходят забастовки, участники акции намерены провести митинг

ТАСС, 18 июня. Жители административного центра Мадждаль-Шамс на Голанских высотах проводят во вторник массовую акцию в знак протеста против решения израильских оккупационных властей создать поселение в честь президента США Дональда Трампа. Как сообщил агентству SANA шейх Сулейман аль-Макат из местной общины горцев-друзов, начавшаяся всеобщая забастовка охватила все районы Голан.

"Мы, сирийские арабы, выступаем против новых экспансионистских планов, объявленных премьер-министром Биньямином Нетаньяху", - сказал шейх.

По его словам, участники акции направятся во второй половине дня к линии разделения сирийских и израильских войск, чтобы провести совместный митинг с жителями города Эль-Кунейтра, находящегося на освобожденной части Голанских высот.

16 июня правительство Израиля на выездном заседании на Голанах одобрило название "Высоты Трампа" ["Рамат-Трамп" на иврите] для еврейского поселения в честь президента США Дональда Трампа. Ранее Нетаньяху заявлял о намерении построить такое поселение в знак благодарности за то, что хозяин Белого дома 25 марта 2019 года подписал прокламацию о признании суверенитета еврейского государства над Голанскими высотами. Против таких односторонних действий США тогда высказались не только Сирия и другие страны арабского и исламского мира, но и Россия, а также ключевые европейские державы и союзники США, включая Германию и Францию.

Принадлежавшие Сирии Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981 году израильский парламент принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН 17 декабря 1981 года.

Теги
СШАСирияГерманияФранцияИзраильНетаньяху, БиньяминТрамп, ДональдСитуация вокруг статуса Голанских высот
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