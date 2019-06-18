Минфин Франции призвал страны ЕС приобретать вооружение у европейских производителей

ПАРИЖ, 18 июня. /ТАСС/. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал страны ЕС поддерживать европейскую оборонную промышленность и покупать вооружение у европейских, а не американских производителей. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на главу Минфина, посетившего во вторник 53-й Парижский авиационно-космический салон (Paris Air Show 2019).

"Если мы хотим европейскую систему обороны, нам нужна европейская оборонная промышленность. Это один из решающих элементов в реализации автономной [системы] европейской обороны", - сказал Ле Мэр.

"Чтобы европейская оборонная промышленность была жизнеспособной, необходимо, чтобы европейцы были клиентами этой европейской промышленности, чтобы они покупали вооружение у европейских, а не у американских производителей", - отметил министр.

В своем Twitter Ле Мэр подчеркнул, что "Франция является одной из немногих в мире стран, у которой есть авиационная промышленность, позволяющая построить самолет от начала до конца". "Рад познакомиться в Ле-Бурже с новинками французской аэрокосмической промышленности", - добавил министр.