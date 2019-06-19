Зеленский заверил, что Меркель была с ним в безопасности, когда ей стало плохо

ТАСС, 19 июня. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состояние канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая почувствовала себя плохо и сильно задрожала во время их встречи в Берлине во вторник. Он сказал, что рядом с ним она "была в безопасности". Об этом сообщили накануне немецкие СМИ.

"Что касается госпожи Меркель... Я стоял рядом, и, поверьте, она была в безопасности", - приводит цитату Зеленского германская газета Bild.

По информации представителей СМИ, присутствовавших на встрече глав государств, во время исполнения национальных гимнов Германии и Украины Меркель задрожала всем телом и сильно сжала губы. Через две минуты дрожь прекратилась, и во время общения с прессой канцлер уже чувствовала себя нормально. Свидетели также сообщают, что Владимир Зеленский никак не отреагировал на состояние главы Германии во время церемонии.

Позднее на пресс-конференции Ангела Меркель объяснила свое состояние влиянием жары и обезвоживанием. Канцлер также сообщила, что ее самочувствие нормализовалось после того, как она выпила несколько стаканов воды.

По данным газеты, подобное уже случалось с Меркель ранее: например, во время визита в Африку в мае. Тогда канцлер также чувствовала себя плохо из-за жары и обезвоживания.