Додон призвал кабмин Молдавии начать переговоры с "Газпромом" о поставках газа в 2020 году

КИШИНЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Новое правительство Молдавии должно срочно начать переговоры с "Газпромом" об условиях поставки газа в будущем году. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон, отметив проблемы, которые могут возникнуть с транзитом топлива через Украину.

"Мы обязаны изучить все, абсолютно все возможности обеспечения природным газом молдавских потребителей, особенно в контексте рисков, которые могут возникнуть с 1 января 2020 года. Понятно, что это зависит не только от Молдовы и "Газпрома", но и от Украины, если это будет транзит", - приводит слова президента молдавская служба радио "Свободная Европа". Он заметил, что у республики "нет соглашения о поставках газа на следующий год".

"Можно договориться о более дешевом газе с россиянами, но если не будет транзита через Украину, его невозможно будет доставить. Нужен какой-то маршрут", - заключил глава государства. По его мнению, правительство должно проработать несколько вариантов. "Давайте поговорим с украинцами, с румынами по магистральному трубопроводу, если возможно", - сказал Додон.

Со своей стороны, новый министр экономики и инфраструктуры Молдавии Вадим Брынзан заявил, что правительство "уже работает над этим вопросом". "Процесс непрост, он длится определенное время, но мы найдем решение", - заверил он.

В ходе визита в Москву в феврале 2019 года Игорь Додон попросил главу "Газпрома" Алексея Миллера предоставить Молдавии скидку в размере 25% на поставляемый республике газ. Свою просьбу он обосновал тем, что республика получила статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. По итогам встречи с Миллером на полях Петербургского международного экономического форума глава Молдавии сообщил о договоренности начать переговоры с "Газпромом" по условиям новых контрактов на поставку газа в республику и на его транзит с 1 января 2020 года.

В прошлом году "Газпром" поставил в Молдавию 2,9 миллиарда кубометров газа, что на 8,4% больше, чем в 2017.