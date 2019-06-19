Народная милиция ДНР опровергла причастность ополчения к крушению Boeing в 2014 году

ДОНЕЦК, 19 июня. /ТАСС/. Силы Донецкой народной республики летом 2014 года не могли быть причастны к катастрофе Boeing в Донбассе, поскольку не располагали зенитными ракетными комплексами "Бук". Так в среду в Народной милиции ДНР прокомментировали заявления Совместной следственной группы, а также прокуратуры Нидерландов.

"На вооружении армии ДНР в 2014 году не было зенитных ракетных комплексов "Бук", такие системы отсутствуют по сей день. Поэтому ополчение не могло быть причастно к крушению Boeing в Донбассе", - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей. В Народной милиции добавили, что в ДНР нет и специалистов, способных управлять такими системами.

В среду Совместная следственная группа (ССГ) назвала имена трех россиян и одного украинца, подозреваемых в причастности к крушению Boeing на Украине в июле 2014 года. Ими оказались Игорь Гиркин, также известный под псевдонимом Стрелков, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.