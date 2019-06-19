Министр по вопросам международного развития выбыл из борьбы за пост премьера Британии

ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Министр по вопросам международного развития Рори Стюарт выбыл из борьбы за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства. Об этом свидетельствуют результаты прошедшего в среду третьего тура голосования, в котором приняли участие члены тори в Палате общин британского парламента.

Как объявил после подсчета голосов Чарльз Уокер, исполняющий обязанности Комитета 1922, который объединяет рядовых депутатов-тори и занимается вопросами выбора или смены лидера консерваторов, Стюарт с 27 поданными за него голосами занял последнее место и по внутрипартийным правилам не прошел в следующий тур.

Лидером кампании остается бывший глава МИД Борис Джонсон, который в среду заручился поддержкой 143 из 313 депутатов. Борьбу также продолжат нынешний глава Форин оффиса Джереми Хант (54), министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув (51), министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид (38). В четверг состоятся сразу два голосования, по итогам которых число претендентов сократится до двух. Имя нового премьера должно стать известно к концу июля.