"Единая Осетия" продолжит курс на воссоединение Осетии в составе России

ЦХИНВАЛ, 19 июня. /ТАСС/. Югоосетинская политическая партия "Единая Осетия" в новом парламенте VI созыва продолжит курс на воссоединение Северной и Южной Осетии в составе России, заявил в среду ТАСС лидер партии Алан Тадтаев.

По итогам выборов, которые прошли в Южной Осетии 9 июня, в парламент прошли пять политических партий, "Единая Осетия" получила 14 из 34 депутатских мандатов.

"Мы не оказываемся от нашего курса - единая Осетия в составе Российской Федерации - и сделаем все, чтобы осетинский народ был единым", - заявил Тадтаев.

Он отметил, что партия в новом парламенте будет поддерживать внешнеполитический и внутриполитический курс президента. "Будем придерживаться курса тех позитивных изменений которые наблюдаются в республике, поддерживать усилия президента направленные на процветание нашего государства, и поддерживать его внутриполитический и внешнеполитический курс", - подчеркнул Тадтаев.

"Единая Осетия" является самой многочисленной политической силой в стране, в ней состоят более 4 тыс. человека. Тадтаев сменил на посту лидера партии ее основателя Анатолия Бибилова после избрания последнего президентом республики в апреле 2017 года. На предыдущих выборах в парламент VI созыва из 34 депутатских мест - 20 заняла "Единая Осетия", шесть - "Единство народа" и по четыре - "Народная партия" и "Ныхас".

Ранее в ЦИК сообщили ТАСС, что первая сессия парламента Южной Осетии седьмого созыва состоится в 20 июня. Согласно утвержденной процедуре, на первой сессии выбирают спикера парламента, его заместителей, а также глав парламентских комитетов.