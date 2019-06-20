WP: замгоссекретаря США состояла в дружеских отношениях с экс-бойфрендом Бутиной

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон и ее муж многие годы состояли в дружеских отношениях с бывшим бойфрендом осужденной в США россиянки Марии Бутиной - политическим консультантом Республиканской партии Полом Эриксоном. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

Лоббистка, авантюристка, "агент влияния". Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

По их сведениям, Томпсон не говорила о своих связях с Эриксоном ни начальству, ни Конгрессу весной 2018 года во время слушаний по утверждению своей кандидатуры на нынешний пост.

Эриксон в июне 2017 года, по сведениям издания, проводил церемонию заключения брака Томпсон и Дэвида Джиллиана. На тот момент Томпсон занимала пост помощника вице-президента США Майкла Пенса по национальной безопасности.

Расследование в комитете Конгресса

Старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) сообщил газете, что его комитет займется расследованием того факта, что Томпсон не предоставила Конгрессу и ФБР информацию о связях с бывшим бойфрендом Бутиной. "Эти сообщения о заместителе госсекретаря Томпсон ставят вопросы о ее отношении ко всей важной информации во время процесса утверждения [Сенатом США]", - считает демократ.

Внутри вашингтонской администрации, отмечает издание, решение замгоссекретаря не раскрывать информации о связях с Эриксоном называют необдуманным. Издание напоминает, что ее бывший начальник, помощник президента по национальной безопасности Майкл Флинн в феврале 2017 года был вынужден уйти в отставку из-за того, что не в полной мере проинформировал Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, занимавшим в то время пост посла РФ в США. Ряд сотрудников администрации высокого ранга сообщили изданию, что Томпсон должна была раскрыть добровольно эту информацию в связи с тем, что она имеет высшую категорию доступа к секретной информации в сфере безопасности и десятилетиями работала в американской разведке.

Кроме того, адвокат Эриксона Уильям Херд сообщил изданию, что Бутина присутствовала на свадьбе Томпсон и Джиллиана. При этом она "не имела серьезных контактов" с женихом и невестой. "Пол Эриксон знал Томпсон и Джиллиана много лет. Он считал их друзьями и согласился провести свадебную церемонию в 2017 году", - рассказал адвокат.

Госдепартамент и Томпсон через своего представителя отказались комментировать эти данные. При этом The Washington Post отмечает, что решение Томпсон не сообщать о связях с Эриксоном не является преступлением.