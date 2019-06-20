Японским военным приказано исправить ошибки в отчетах о размещении комплексов ПРО

ТОКИО, 20 июня. /ТАСС/. Правительство Японии дало указание министерству обороны срочно исправить многочисленные ошибки в докладах, посвященных выбору мест для размещения закупаемых в США комплексов ПРО Aegis Ashore. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Министерство обороны, - сказал он, - должно срочно скорректировать и переделать свои отчеты по этой проблеме. Оно должно бросить все силы на восстановление к себе доверия".

17 июня власти префектуры Акита на севере главного японского острова Хонсю заявили, что требуют начать заново переговоры о размещении там комплекса Aegis Ashore, поскольку в докладе о выборе места его развертывания были выявлены многочисленные ошибки в оценках рельефа местности. В четверг разъяснений по этому поводу потребовала и администрация префектуры Ямагути на юго-западе Хонсю, где предполагается установить второй комплекс ПРО. В докладе о выборе площадки для его размещения также вскрылись несовпадения в результатах проведенных военным ведомством исследований рельефа местности и официальными картами.

Министр обороны Японии Такэси Ивая уже приносил свои извинения по этому поводу. Ранее он официально признал наличие ошибок в исследованиях, связанных с размещением Aegis Ashore в префектуре Акита.

Администрация США в январе санкционировала продажу Токио двух таких установок. Их предполагается разместить в префектуре Ямагути и в префектуре Акита. По расчетам Токио, они должны прикрыть фактически всю территорию страны от удара баллистических ракет. По оценкам властей, комплексы Aegis Ashore обойдутся Японии в 268 млрд иен (почти $2,4 млрд), однако в Минобороны страны признают, что расходы на их приобретение могут оказаться выше.

Установки Aegis Ashore, как ранее сообщало Министерство обороны Японии, предполагается развернуть к 2023 году, но их размещение может быть ускорено. Руководители органов местного самоуправления в префектурах Акита и Ямагути пока на это не дали согласия. Они неоднократно высказывали опасения, что установки ПРО с мощными радарами могут представлять опасность для здоровья местного населения.