Спикер Рады заявил об угрозе реванша на Украине пророссийских сил

КИЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Спикер Верховной рады, о досрочном роспуске которой объявил президент Владимир Зеленский, заявил об угрозе реванша на Украине пророссийских сил. Открывая очередное заседание парламента, Андрей Парубий вместо того, чтобы объявить повестку дня, выступил с пространным комментарием по ситуации в стране, вынудив депутатов от оппозиции напомнить ему о необходимости соблюдать регламент.

"Мы сейчас живем в тревожные дни - в то время, когда от нас уходят лучшие защитники Украины, такие, как наш побратим Дмитрий Тымчук (депутат Рады, который был накануне найден мертвым в Киеве - прим. ТАСС), а внутри страны происходят попытки реванша", - заявил Парубий. Об этом, по его мнению, свидетельствуют попытки канонической Украинской православной церкви (УПЦ) оспорить через суд создание в стране новой церковной структуры, известной как Православная церковь Украины (ПЦУ). "Киевский окружной административный суд должен сдать экзамен на государственность и украинскость, однозначно подтвердить законность регистрации ПЦУ", - потребовал спикер.

Кроме того, раздражение Парубия вызвало решение жителей Харькова вернуть имя Георгия Жукова одному из проспектов города. По его словам, это происходит в нарушение закона о декоммунизации, который был принят при прежней украинской администрации. "Суд должен отменить незаконное решение, восстановить законность и наказать инициаторов", - подчеркнул Парубий.

Он также напомнил о назначении профессором Национального университета имени Тараса Шевченко юриста экс-президента Украины Виктора Януковича, назвав это позором, а также об опасности отмены закона об украинском языке как государственного. "Мы этого не допустим", - сказал Парубий, призвав "мобилизовать все государственнические силы, чтобы остановить реванш".

Во время его выступления депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Папиев попытался о своего с места остановить спикера, напомнив ему о необходимости соблюдать регламент и отсутствие у председателя Верховной рады права на выступления и комментарии. "Не злоупотребляйте своим служебным положением", - сказал Папиев. В ответ Парубий пригрозил отключить ему микрофон.

Зеленский после инаугурации подписал указ о роспуске Верховной рады и проведении в стране досрочных парламентских выборов 21 июля. Ряд депутатов оспорили это решение в Конституционном суде, который в настоящее время рассматривает законность указа.