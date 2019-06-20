Эрдоган призвал ООН расследовать смерть экс-президента Египта Мухаммеда Мурси

ТАСС, 20 июня. Президент Турции Тайип Эрдоган надеется, что ООН возьмется за расследование смерти экс-президента Египта Мухаммеда Мурси и все виновные будут привлечены к ответственности. С такими словами политик выступил в четверг на пресс-конференции в Стамбуле, передает агентство Anadolu.

"Я верю, что ООН включит в повестку [расследование] подозрительной смерти Мурси и привлечет к ответственности всех виновных", - сказал Эрдоган. Он отметил, что Турция сделает все возможное для рассмотрения дела Мурси в соответствии с международным правом.

Политик сравнил смерть Мурси с убийством в саудовском консульстве в Стамбуле в октябре прошлого года Джамаля Хашкаджи и обратил внимание на то, что Анкара приложит все усилия для расследования дела бывшего главы Египта, как это произошло в случае с Хашкаджи. "Мы никогда не позволим, чтобы трагедия Мурси оказалась забытой, как и в случае с убийством Джамаля Хашкаджи", - заключил турецкий президент.

Ранее Эрдоган заявил, что Мурси погиб не естественной смертью, а "был убит", поскольку ему не оказали своевременную медицинскую помощь. Он отметил, что Турция намерена внести в повестку дня на ближайшем саммите G-20 вопрос смерти экс-президента. Турецкий лидер пообещал "сделать все, что требуется, чтобы призвать власти Египта к ответу на международном трибунале".

Анкара поддерживала Мурси и его администрацию. Турция считает антиконституционным свержение его режима нынешним правительством Абдель Фаттаха ас-Сиси.